"Ricochets", projet artistique participatif autour de l’eau en Brabant Wallon

Tous les deux ans, la plateforme brabançonne PULSART lance un appel à projets artistiques. En 2023, Marion Fabien l’a remporté. Dans ce cadre, elle réalise une résidence de deux ans pour le Centre culturel du Brabant Wallon, une occasion pour l’artiste de mettre à l’honneur les cours d’eau brabançons.

Diplômée de la Cambre, Marion Fabien est une plasticienne tout terrain. Elle aime apprendre de nouvelles techniques, aller à la rencontre des gens et explorer là où on ne l’attend pas. Dans le cadre de cette résidence, sa première intuition fut de se reconnecter au vivant. L’artiste se tourne alors vers l’eau, cette substance sans limites ni frontières. Ainsi naît, le projet Ricochets, qui explore le territoire brabançon et ses cours d’eaux. Tout reste encore à faire puisque deux années lui sont accordées pour mettre sur pied ses œuvres, mais la conduite de ces prochains mois prend forme. Une chose est sûre, l’artiste prévoit de créer des espaces d’échanges chaleureux et constructifs autour du paysage de la région.

Dans onze communes du Brabant Wallon, des groupes de 15 personnes se réuniront avec l’artiste pour étudier et creuser le décor de leur ville respective. Les volontaires devront avoir un lien fort avec leur lieu de vie.

Première étape : Une balade exploratoire autour d’un itinéraire prédéfini par Marion Fabien. Chaque promenade exploite les singularités de chaque lieu. À Ittre par exemple, les marcheurs longeront le canal et son écluse.

Deuxième étape : Les participants échangeront sur ce qu’ils ont vu, ressenti, perçu de l’espace visité. À partir de là, une cartographie sera tracée à partir de leurs représentations graphiques. Un travail de linogravure sur des surfaces de 1m90x1m90 qui deviendront matrice, et donneront naissance à des tables d’orientation en céramique. Le résultat final ne dépend pas d’une fine analyse scientifique de l’espace mais bien d’une observation personnelle et sensible. Entre les perceptions de chacun, la dynamique des groupes, et la technique de gravure imprévisible, impossible aujourd’hui de prévoir la finalité du projet.

À terme, les matrices de chaque commune seront mises en commun lors d’un évènement de finissage pour réaliser une grande fresque. Quant aux tables d’observation elles retrouveront leur place dans la nature. Ces œuvres pérennes seront disposées un peu partout dans le Brabant-Wallon.

Les premiers ateliers de Marion Fabien auront lieu :

À Nivelles : le 25 mars et le 1er avril

À Rixensart : les 2, 14 et 20 avril

Vous souhaitez y participer ? Contactez directement le Centre culturel de Nivelles ou le Centre culturel de Rixensart.