Rickie Lee Jones, la duchesse de " Coolsville "

Rickie Lee Jones vient d’une longue lignée de pauvres, d’orphelins, et de show folk. Son grand-père paternel était un danseur de vaudeville unijambiste nommé Peg Leg Jones. A la suite d’un accident de voiture, son frère aîné perd lui aussi une jambe. Son père musicien et compositeur non professionnel se noie dans l’alcool et se sépare de sa mère. La sensibilité Jazz de Rickie lui vient de ce père. Les premières chansons que son père lui apprend sont "Bye Bye Blackbird" de Miles Davis, et "My Funny Valentine" de Sinatra.

"Certains d’entre nous sont nés pour vivre la vie à une échelle exagérée" Rickie Lee Jones. A 14 ans elle fuit régulièrement la maison pour vivre une vie de bohème faite de drogues, de soirées et de musique. Elle commence à jouer dans les clubs de Los Angeles vers 21 ans.

C’est au Troubadour qu’elle rencontre Tom Waits en 1977. Le chanteur lui dédie sa chanson "Red Shoes By The Drugstore" sur son album Blue Valentine. Leur relation passionnelle s’arrête brutalement après deux ans. Les deux artistes sont marqués au fer rouge par cette courte mais intense passion. En 1983, Tom lui écrit "Rainbow Sleeves" qu’elle reprend sur son album ''Girl At Her Volcano''.