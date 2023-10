Rick Wakeman (Yes) annonce un concert de Noël caritatif

Le concert aura lieu à l'église St. Mary Le Tower à Ipswich le samedi 23 décembre. Tous ceux qui suivent Wakeman sur X (anciennement Twitter) savent qu'il est un grand amoureux des animaux, en particulier des chiens, et qu'il publie souvent des messages contre la cruauté envers les animaux.

"Noël approche ! J'attends avec impatience les concerts de Saving Strays, ainsi que les deux one man shows de novembre à Lytham St Annes et mon spectacle de décembre à Hunstanton", déclare Wakeman. "Si tout se passe bien, il est prévu d'en organiser un chaque année... alors espérons que tout se passera bien ! "

"Nous avons reçu deux merveilleux chiens de cette organisation caritative et un autre d'une autre asbl. Ce sont les chiens les plus adorables et les plus gentils que l'on puisse souhaiter rencontrer".

Wakeman sera accompagné de l'acteur Peter Egan - qui est déjà monté sur scène lors de spectacles similaires avec Wakeman - de la troupe de musique comique Triple Cream, de l'auteur-compositeur-interprète Mim Grey et de la nouvelle venue Nicola Olsen, ainsi que de la chorale de St Mary Le Tower.

Un concert similaire aura lieu à la cathédrale de Guildford le vendredi 24 novembre, avec Egan, Triple Cream, Grey et Owen. Wakeman donne également des concerts de piano au Lowther Pavilion Theatre de Lytham St. Anne's les 10 et 11 novembre et au Hunstanton Princess Th. le 7 décembre.