Rick Wakeman de Yes, le château d’Hérouville et le groupe Chicago dans l’émission Soundtrack sur Classic 21 (replay)

Cette semaine dans Soundtrack, Laurent Debeuf accueillait Dominique Ragheb pour évoquer l’histoire passionnante du Château d’Hérouville.

Situé à environ 25 kilomètres de Paris, le château est devenu l’un des endroits mythiques de l’histoire du rock dès la fin des années 60 grâce au musicien Michel Magne. Par la suite, ce sera Laurent Thibault (Magma) qui s’occupera de l’aspect studio du château mis en place par Magne. Sur place, des albums historiques de David Bowie, Iggy Pop, Pink Floyd, Marc Bolan & T.Rex, Elton John, des Bee Gees ou encore de Jacques Higelin y seront enregistrés.

Laurent Rieppi revenait quant à lui sur la carrière de Rick Wakeman de Yes, à l’occasion des 50 ans de son album solo The Six Wifes of Henry VIII, album majeur du rock progressif, ainsi que sur ses collaborations avec d’autres musiciens comme Cat Stevens, David Bowie, Black Sabbath, etc.

Dans sa séquence Micro-Sillon, Walter De Paduwa racontait quelques anecdotes autour du groupe Chicago, qui a démarré sous le nom de Chicago Transit Authority mais qui a rapidement dû le faire modifier pour des raisons plutôt évidentes…