Rick Allen, le batteur de Def Leppard, donne des nouvelles sur son état de santé après son agression

Le batteur de Def Leppard, Rick Allen, a fait le point sur son état de santé après l’agression dont il a été victime le mois dernier à l’extérieur d’un hôtel en Floride.

En mars dernier, le batteur a été agressé à l’extérieur de l’hôtel Four Seasons à Fort Lauderdale, en Floride. Un homme s’est précipité sur le batteur de 59 ans, le faisant tomber au sol et le blessant à la tête. Une femme qui tentait d’aider Allen a également été attaquée.

Aujourd’hui, Rick Allen a partagé une photo de lui, souriant, sur Instagram avec la légende : "Merci beaucoup à tous pour votre amour et votre soutien au cours du mois dernier. Je suis toujours en convalescence et je prépare mon corps et mon esprit pour la prochaine tournée de Def Leppard. Je voulais juste vous saluer et vous dire qu’il y aura du rock !".