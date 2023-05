Rick Allen évoque publiquement pour la première fois l’agression dont il a été victime en Floride

Le batteur de Def Leppard, Rick Allen, s’est ouvert pour la première fois sur l’agression violente dont il a été victime de la part d’un inconnu en mars dernier. Dans l’émission Good Morning America, il a décrit le moment où il a été confronté à l’inconnu et a remercié sa famille pour son soutien.

Rick Allen a été attaqué à l’extérieur de l’hôtel Four Seasons à Fort Lauderdale après un concert du Stadium Tour avec Mötley Crüe, au Hard Rock Live à Hollywood, en Floride.

"J’ai entendu quelques pas, puis j’ai vu une sorte d’éclair sombre, et l’instant d’après, j’étais au sol", raconte-t-il. "J’ai atterri sur le dos, puis j’ai continué à avancer et je me suis cogné la tête sur le trottoir."

"J’ai levé la main en l’air parce que je pensais que j’allais être attaqué à nouveau. J’ai simplement dit : "Je ne suis pas une menace pour vous". Je ne pense pas qu’il savait qui j’étais, mais il a dû voir que je n’étais pas une menace parce que je n’ai qu’un seul bras".

Selon le rapport de la police de Fort Lauderdale, un homme de 19 ans a foncé sur Rick Allen à pleine vitesse, le faisant tomber en arrière, où il s’est cogné la tête sur le sol et a été blessé. Le rapport précise qu’une deuxième victime est venue aider Allen, mais que l’agresseur l’a projetée au sol et a continué à la frapper. La seconde victime a tenté de s’enfuir dans l’hôtel, mais a été tirée par les cheveux par l’agresseur, qui a ensuite pris la fuite.

L’agresseur présumé, Max Hartley, a été arrêté et inculpé de deux chefs d’accusation pour coups et blessures, de quatre chefs d’accusation pour méfait criminel et d’un chef d’accusation pour abus d’un adulte âgé ou handicapé. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution.

"Je me suis immédiatement senti reconnaissant d’avoir une femme et une famille formidables", explique le batteur. "J’ai commencé à remercier une puissance supérieure pour le fait que je sois encore là. Je sais que je ne vais pas jouer de la musique dans un groupe pour toujours. Mais pendant ce temps, j’ai l’intention de rendre autant de gens heureux que possible. C’est ma chance. Si seulement nous pouvions voir les autres choses de cette manière, vous savez, nous ne sommes là que pour un temps limité."

En 2001, Allen et sa femme, Lauren Monroe, ont lancé la Raven Drum Foundation pour aider les survivants de traumatismes, en particulier les vétérans.

Le premier concert de la tournée européenne de Def Leppard avec Mötley Crüe a eu lieu avant-hier soir à Sheffield, la ville natale du groupe.

Le guitariste Vivian Campbell a d’ailleurs accepté de répondre aux questions de Cyril Wilfart. Avant la venue en Belgique de son groupe Def Leppard au Graspop Metal Meeting au mois de juin, le musicien, qui a travaillé avec d’autres grands groupes aussi (Thin Lizzy, Dio, Whitesnake…), évoque le nouvel album symphonique de Def Leppard mais aussi d’autres périodes de sa prolifique carrière :