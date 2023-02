Richie Sambora pense réintégrer Bon Jovi

Pour tous les fans de Bon Jovi, déçus de ne plus y voir Richie Sambora, voici un peu d’espoir ! Ce dernier a expliqué être en discussion pour retrouver la formation.

Richie Sambora, qui a quitté le groupe du New Jersey en 2013, a joué avec eux pour la dernière fois en 2018, lors de l’intronisation au Rock And Roll Hall Of Fame.

"Nous en parlons", a confié Richie Sambora à Absolute Radio. "Et je ne vois pas de raison de ne pas le faire, jusqu’ici."

"Jon [Bon Jovi] a eu des problèmes de voix et il a besoin de repos, donc je ne sais pas quand le groupe pourra reprendre ses activités mais quand ça arrivera, je pense que nous devons le faire pour les fans, vraiment. Je sens une seconde obligation. "

Interrogé sur son envie d’écrire de nouveaux titres avec Jon Bon Jovi, Richie Sambora a répondu, "Oh, s’il ne me laisse pas faire, c’est qu’il est fou ! "

"Les gens pensent que je me contente de créer les parties de guitare. Mais l’écriture de chansons est un concept global, tu as besoin d’une histoire. L’inspiration peut parfois venir en regardant par la fenêtre et en observant, et souvent ça vient de votre propre vie. J’ai eu la chance que pendant la plus grande partie de ma carrière avec Bon Jovi, ma vie était beaucoup plus colorée que celle de tous les autres membres du groupe. "

Richie Sambora a aussi parlé d’un album produit par Bob Rock, qui a travaillé avec de grands noms comme Metallica, Aerosmith, Motley Crue, etc. Il avait aussi signé l’album de 1992 de Bon Jovi, Keep The Faith, et mixé Slippery When Wet et New Jersey. Ce prochain disque solo arrivera fin mars ou début avril.