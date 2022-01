Richeze "profite" de la blessure de Hodeg pour prolonger de 5 mois chez UAE Team Emirates

L’équipe cycliste UAE Team Emirates a décidé de garder, pour quelques mois encore, Maximiliano Richeze. La formation World Tour avait initialement pris la décision de ne pas prolonger l’Argentin de 38 ans, mais s’est ravisée après la blessure d’Alvaro Hodeg. Richeze devrait prolonger sa carrière jusqu’à fin mai et l’issue du Tour d’Italie.

Hodeg souffre du poignet et de la cheville et son retour n’est pas attendu avec le mois de mai. Cette absence a donc profité à Richeze, poisson pilote reconnu dans le peloton et passé, entre autres, chez Quick-Step entre 2016 et 2019. Il compte 17 victoires à son palmarès, dont deux étapes sur le Giro, trois sur le Tour de Turquie et une sur celui de Suisse.

Une annonce qui a ravi le coureur argentin, qui avait déjà rangé sa bécane : "Je suis heureux de revenir et de pouvoir aider l’équipe, là où j’ai déjà passé deux belles années. Je suis reconnaissant de l’opportunité qui m’a été donnée de revenir avant de tirer définitivement ma révérence. Je serai heureux de terminer ma carrière ici. La décision a été facile à prendre et j’ai hâte de pouvoir épingler à nouveau un dossard."