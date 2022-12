Richarlison jongle de la tête et est à la finition d'une belle action collective

Le Brésil déroule face à la Corée du Sud et a inscrit un but spectaculaire et surprenant. Alors que le marquoir affiche déjà 2-0 face à la Corée du Sud, les Brésiliens se font plaisir et inscrivent un magnifique but.

Richarlison se joue de son défenseur en jonglant de la tête et trouve Paqueta à l'entrée du rectangle. Le joueur de West Ham donne le ballon à Thiago Silva, esseulé à l'entrée du rectangle. Le défenseur de Chelsea rejoue en un temps dans la course de Richarlison qui conclut d'un plat du pied gauche.

Une action joga bonito qui montre à quel point le Brésil joue libéré dans ce huitième de finale et est surtout largement supérieur à son adversaire du soir.