Richard Wagner à Paris

Mon art a toujours rencontré une chaude approbation du cœur des femmes. Sans doute parce que, bien que la vulgarité soit à l’ordre du jour, les femmes ont encore du mal à durcir leur âme comme notre société masculine politiquement le demande, pour sa satisfaction. Les femmes, vraiment, sont la musique de la vie. Elles absorbent tout plus ouvertement, et inconditionnellement pour tout embellir avec leur sympathie.

Richard WAGNER - Traume, extrait des Wesendonck Lieder. Jonas Kaufmann et Orchester der Deutschen Oper Berlin sous la direction de Donald Runnicles. DECCA 4785189.

Ludwig van BEETHOVEN - Adagio ma non troppo e molto cantabile du Quatuor en mi bémol majeur, opus 127 . Quatuor Artemis . Virgin 62865906.

Jean-Sébastien BACH - Chour d'entrée de la Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 . Chour et Orchestre du Collegium vocale sous la direction de Philippe Herreweghe . HM 951676.

Robert SCHUMANN - Thème et Variations sur le nom "Abegg". Evgeny Kissin. RCA 60443.

Richard WAGNER - Einsam wachend in der Nacht extrait de Tristan et Isolde . Brigitte Fassbaender et la Staatskapelle de Dresde, sous la direction de Carlos Kleiber. . DG 4791275.

Wolfgang Amadeus MOZART - Ouverture et air "La ci darem la mano" extrait de Don Juan. Johannes Weisser, Sunhae Im et l'Orchestre baroque de Fribourg sous la direction de René Jacobs . HM 901964 .

Richard WAGNER - Transcription pour piano du Prélude de l'acte 1 de Tristan et Isolde . Zoltan Kocsis. Philips 3875124.

Richard WAGNER - Allmacht'ger Vater, Blick herab extrait de Rienzi . Jonas Kaufmann et Orchester der Deutschen Oper Berlin sous la direction de Donald Runnicles. DECCA 4785189.

Wolfgang Amadeus MOZART - Deux derniers mouvements du Quintette à cordes n°4 en sol mineur K 516 . Quatuor Alban Berg et Markus Wolf . EMI 7490852.

Richard WAGNER - Ouverture du Vaisseau fantôme . Orchestre symphonique de Chicago sous la direction de Sir Georg Solti.. DECCA 430 448 2.

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA - Stabat Mater . Gabrieli Consort sous la direction de Paul McCreesh. DG 4777635.

Production et présentation : Axelle THIRY