Richard Ruben en toute intimité !

Richard Ruben fait de la scène depuis 30 ans ! C’est une valeur sure de l’humour belge. Son dernier spectacle Enchanté fait un tabac partout en Belgique francophone. Et il prépare maintenant le Cirque Royal le 10 novembre, dans la salle bruxelloise mythique. Frédéric Deborsu est allé à la rencontre de Richard Ruben et de ses proches, chez lui. Un portrait très intime.

Richard Ruben sera le 10 novembre au Cirque Royal.