Richard Ruben « En chanté » son nouveau spectacle au Centre culturel Ans

Après plus de 25 ans de carrière et dix one man show, Richard Ruben revient avec un nouveau spectacle pour notre plus grand plaisir. Un spectacle dont le défi est de chanter la vie dans ce qu’elle a de meilleur, d’absurde ou d’improbable…

Il vous emmène durant ce spectacle à la rencontre d’Amy Winehouse, Benoit Poelvoorde, Sting, Maître Gims, Calogero …

A travers celui-ci, il nous montre son talent de comédien mais aussi celui d’imitateur, de chanteur. Un artiste complet que vous pourrez voir sur scène.

Le tout, co-écrit et mis en scène par Sam Touzani.

Il sera accompagné par Thom Dewatt, un musicien multi-instrumentiste de grand talent.

En première partie, Richard Ruben aura le plaisir d’accueillir Nicolas Lacroix.

RDV ce vendredi 16 décembre au Centre Culturel d’Ans