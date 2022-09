Richard Gotainer : "Un gros mot bien juteux pour fleurir une histoire"

Ces petits bijoux sont le fruit d'inspiration, et de talents conjugués. Gotainer a travaillé pendant des décennies avec Claude Engel à la partie musique, rencontré durant l'enregistrement de la publicité 'Banga' en 1978.

"Quand on rentre en studio, qu’on commence à s’atteler à un morceau, on ne sait pas très bien où l’on va. Moi j’arrive avec un texte, le musicien arrive avec une composition, on tâtonne ensemble. Quelque fois, il nous est arrivé de jeter le truc et de recommencer à zéro parce que cela ne nous plaisait pas. Le Youki par exemple, j’ai présenté trois fois un texte à Claude, qui me disait : 'J’y arrive pas. C’est pas structuré'. Moi j’avais un sketch. Mais on s'est dit qu’on va en faire une chanson parce que l’idée est bonne, et qu’on était sûrs d’en faire quelque chose. Je m’y suis repris à trois fois, parce que c’était moi qui n’étais pas bon ! Et puis ça a donné ce que vous connaissez."