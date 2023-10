Richard Curtis (Love Actually, Bridget Jones) regrette les blagues sur le corps des femmes et le manque de diversité

Le réalisateur et scénariste britannique, à qui l’on doit entre les comédies romantiques Love Actually et Coup de foudre à Notting Hill, a répondu aux questions de sa fille Scarlett, une militante et écrivaine, lors d’un festival de littérature. Il a exprimé des regrets pour sa représentation des femmes et ses blagues sur la taille de leur corps dans ses films, ainsi que sur le manque de représentation de personnes de couleurs.

Lorsqu'on remonte une vingtaine d'années en arrière, on voit que les personnages féminins de plusieurs des films de Richard Curtis avaient honte de leur corps, et bon nombre d'entre eux présentaient des personnages majoritairement blancs et hétéros. C'était une toute autre époque.

Lors de cet entretien, il s’est rappelé : "À quel point j’ai été choqué il y a cinq ans lorsque Scarlett m’a dit : 'Tu ne pourras plus jamais utiliser le mot grosse.' Wow, tu avais raison. Dans ma génération, traiter quelqu’un de potelé [était drôle] – dans Love Actually, il y avait des blagues à ce sujet. Ces blagues ne sont plus drôles."