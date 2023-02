Richard Belzer alias John Munch dans "Homicide" et "New York, unité spéciale" est mort

Acteur, humoriste et auteur, il était né le 4 août 1944 à Bridgeport, dans le Connecticut. Belzer était surtout connu pour son rôle de l’enquêteur John Munch dans la série télévisée Homicide qu'il a ensuite repris (chose extrêmement rare) dans New York, unité spéciale et d'autres séries dérivées de la franchise Law and Order (New York, police judiciaire). Mais c’est dans l’humour qu’il avait fait ses débuts, et en plus de sa carrière d’acteur, Belzer était aussi un auteur prolifique et un comédien de stand-up. Il avait commencé sa carrière en tant qu’habitué des célèbres comedy clubs The Improv et Catch a Rising Star en 1972, avant de devenir plus tard une silhouette récurrente du fameux Saturday Night Live entre 1975 et 1980.

Une amie de longue date et collègue comédienne Laraine Newman a d’abord partagé la nouvelle de la mort de Belzer dans un tweet publié le matin de ce dimanche 19 février. Elle a déclaré au Hollywood Reporter que Belzer "avait beaucoup de problèmes de santé" mais qu’il conservait toujours l’esprit de son style comique débridé et que juste avant son décès que ses derniers mots ont été : "F*** you, Mother f*****r".