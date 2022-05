Riana Anthony, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Née en 1993 au Japon, Riana Anthony commence le violoncelle à l’âge de neuf ans au Japon sous la direction de sa mère, Lifen Anthony, et de la violoncelliste, Kurata Sumiko.

Elle fait ses débuts au Honolulu Symphony à l’âge de 12 ans, avec le Concerto no 1 de J. Haydn, et trois années plus tard elle y joue le Concerto pour violoncelle no 3 de A. Dvorak. Diplômée du Robert McDuffie Center for Strings et du Bienen School of Music à Northwestern, Riana était sous la tutelle de Hans Jorgen Jensen et Julie Albers.

The Shanghai City Symphony Orchestra présente Riana en soliste dans l’interprétation du Concerto pour violoncelle de Dvorak “The City, The Romanticism”, suivi d’une tournée de récitals en Chine au cours de la même saison. En 2016, Riana fait ses débuts au Kennedy Center et donne des récitals aux États-Unis, en Chine et au Danemark, clôturant l’année avec une interprétation du Concerto pour violoncelle no 2 de D. Kabalevsky.

plus d’infos sur le site personnel de la violoncelliste

Chambriste passionnée, Riana est impliquée dans divers projets de musique de chambre et se produit sur différentes scènes. Elle a été invitée au Rome Chamber Music Festival pendant quatre ans et a été une des “Newdome Fellowship Artists” à l’Amelia Island Chamber Music Festival.

Ses dernières prestations incluent The Keuka Lake Music Festival, l’Académie musicale de Villecroze, Domaine Forget, Seiji Ozawa International Academy, Waterloo Festival, Festival of Minimes et Festival Tibor Varga à Sion. Elle se produit en scène avec Robert McDuffie, Miguel da Silva, Marc Coppey, Pavel Vernikov, Lorenzo Gatto, Hsin-Yun Huang, Jean-Claude Van Den Eynden et Alessandro Carbonare.

Plus récemment, Riana a interprété en première européenne la toute nouvelle composition de John Williams, “Highwood’s Ghost”, avec le Brussels Philharmonic et le chef d’orchestre Stéphane Denève au Festival de Flagey à Bruxelles.

Depuis 2017, Riana est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique, sous la direction de Gary Hoffman et Jeroen Reuling.

Retrouvez ses prestations lors des différentes épreuves du Concours