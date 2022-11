Riad Sattouf : "C’est la fin de ce 6e tome qui m’avait donné envie de me lancer dans le projet de 'L’Arabe du futur'"

Alors que les premiers tomes se focalisaient sur de courtes périodes de la vie de Riad Sattouf, ce dernier livre couvre une plus longue période, des 16 ans de l’auteur à l’âge adulte. Un choix délibéré de sa part à la genèse du projet il y a 8 ans comme il l’explique : "Quand j’ai commencé L’arabe du futur en 2014, je savais exactement où j’allais arriver. C’est notamment la fin de ce 6e tome qui a déclenché mon envie de me lancer dans ce projet. Mais comme c’était le dernier tome, il fallait que les choses s’accélèrent parce que L’Arabe du futur raconte l’histoire d’un enfant et de son père et une fois qu’il n’est plus là, la temporalité de ce personnage s’est trouvée diluée. Je voulais aussi montrer comment la présence d’un personnage pouvait être radioactive et irradier l’histoire des individus sur de très nombreuses années (NDLR : son père a enlevé son plus jeune frère pour l’emmener en Syrie) . La présence devenait un peu inconsciente".

Le succès incontesté de la BD s’explique tant par l’accessibilité du récit à un public non averti que par l’universalisme du sujet : l’éducation et les rencontres qui forgent une destinée. L’auteur et scénariste a trouvé une échappatoire dans l’écriture et le dessin : "Je voulais m’interroger sur l’éducation et la somme des rencontres qu’on a faites dans une vie et qui font ce qu’on est. À travers cette BD, c’était une manière d’illustrer cela. Moi j’ai eu la chance très tôt d’avoir eu envie de devenir auteur. J’étais coincé entre deux pôles d’éducation : mon père quasiment islamiste, mon grand-père breton qui lui était obsédé sexuel et naturiste, il fallait que je trouve une autre voix de secours. je voulais avoir une vie comme Hergé, Moebius, St-Exupéry".