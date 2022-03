RHYE en tournée avec "Home"

Commencé en duo, avec Robin Hannibal, le projet Rhye fait ses premiers pas à L.A. avec le magnifique album ‘Woman’ (2013), porté par de sublimes titres tels que “Open” et “The Fall”. Ses compositions au son jazzy fait le lien parfait ente Sade et The XX. La voix androgyne de Milosh sert à merveille les atmosphères mystérieuses et aériennes qu’ils créent.

Le duo sortira ensuite un deuxième album intitulé ‘Blood’ (2018) avec des pépites romantiques telles que “Please” et “Summer Days”.

C’est en solo que Rhye revient en 2019 avec ‘Spirit’, un album magique acclamé par la critique internationale et sur lequel on retrouve la patte minimaliste d’Ólafur Arnalds.

En 2021, Rhye entre dans une nouvelle ère avec ‘Home’. Porté par les remarquables “Black Rain”, “Come In Closer” et “Beautiful”, l’album se concentre sur l’idée que la maison est le centre de la créativité et de la communauté.