Rhume des foins : des astuces naturelles pour soulager les allergies saisonnières.

Il est également recommandé de se rincer et de se brosser les cheveux le soir pour se débarrasser du pollen et autres allergènes qui ont pu être déposés tout au long de la journée.

Les pollens étant déjà une source importante d'allergies, mieux vaut ne pas les associer à d'autres allergènes.

Le tabac, les produits ménagers, les poils d'animaux doivent être évités.

L'objectif est de laisser les pollens à l'extérieur, d'où la nécessité de ne pas aérer le logement en pleine journée, voire de ne pas faire sécher son linge dehors.

La saison pollinique ne doit pas inciter les personnes allergiques à s'enfermer à double tour. Il convient toutefois de faire attention à ne pas être surexposé aux pollens en cas de sorties ou d'activités extérieures. On garde les vitres fermées lors d'un déplacement en voiture et on réduit les activités physiques et sportives ou l'entretien du jardin, par exemple.

Détail qui a son importance : le masque s'étant invité dans le quotidien du grand public depuis la pandémie de Covid-19, il se révèle également nécessaire, si ce n'est indispensable, pour réduire le risque de rhinite allergique.