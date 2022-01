"Rhumantic" : un alcool belge qui continue à faire parler de lui bien au-delà de nos frontières

“Le rhum, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps” nous explique Fabian Pierre. Informaticien pendant 10 ans, ce Belge de 36 ans a toujours eu une affection prononcée pour les cocktails et les mélanges alcoolisés, tels que les rhums arrangés. Au point de se lancer lui-même dans leur préparation : “J'ai vu quelques recettes, j'ai commencé à les faire moi-même. C'est devenu une drogue : j'ai voulu en faire tout le temps.” Suite à un licenciement dû à une restructuration, il transforme sa passion en profession. “Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais !”.



Après de nombreuses recherches et de multiples essais, il crée trois recettes : “Le Passionné”, un rhum à l'ananas Victoria et aux fruits de la passion, “L'ananas” qui est fait, en plus du fruit qui lui donne son nom, avec de la vanille bourbon, et “La mangue”, dans lequel on retrouve aussi des fruits de la passion. “Je fais venir des fruits frais du marché que je sélectionne. Ils ne sont pas choisis au hasard”. La matière première – du rhum agricole – vient quant à elle de la Guadeloupe : “C'est un rhum très aromatique, très floral à la base.”