Rhodes, Lesbos, Chios… Berlin appelle Ankara à respecter la souveraineté des îles grecques

La Grèce et la Turquie, pays frontaliers et membres de l’Otan, s’opposent historiquement au sujet de l’espace aérien et des zones maritimes de la mer Égée, où la tension a récemment été exacerbée par la découverte de riches réserves en gaz.

Ces derniers mois, Ankara a menacé de contester la souveraineté de la Grèce sur ses îles égéennes si elle continuait à y stationner des troupes.

Le gouvernement allemand "ne laissera planer aucun doute sur le fait que nous sommes solidairement aux côtés de la Grèce", a assuré la ministre allemande, plaidant pour le dialogue entre les deux pays voisins et "le respect de la souveraineté de chacun".