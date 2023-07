Rhétorique et imagination contre l’extrémisme

Emmanuelle Danblon est Professeure ordinaire, fondatrice et directrice du GRAL, le Groupe de recherche en Rhétorique et en Argumentation Linguistique de l’ULB. Linguiste et romaniste de formation, elle est membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale.

Emmanuelle Danblon est spécialiste de rhétorique et argumentation. Ses recherches s’inscrivent dans l’héritage de l’Ecole de Bruxelles. Elle est secrétaire générale de la Fondation Perelman, une asbl qui apporte une aide aux jeunes chercheurs et enseignants dans les matières de l’argumentation, de la philosophie du droit et de la logique.

Emmanuelle Danblon s’est formée à l’ULB où elle a écrit une thèse intitulée " La justification argumentative : vers une théorie de la rationalité ". Elle est l’autrice de : L'homme rhétorique (2013); La fonction persuasive (2005) ; Argumenter en démocratie (2004) ; "Les rhétoriques de la conspiration", (2010) et Rhétorique et rationalité (2002) qui a obtenu le Prix de la fondation Perelman. Elle a obtenu un mandat de Chercheuse Qualifiée FNRS de 2005 à 2007.

Découvrez ici " Regards sur une crise " : Emmanuelle Danblon est interrogée par le secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique, Didier Viviers qui fut notre invité du 12 novembre 2022.