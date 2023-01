RGPD : un citoyen a le droit de savoir précisément à qui ses données ont été livrées

La Cour de Justice de l’UE a précisé via un arrêt rendu jeudi, dans une affaire autrichienne, que le RGPD implique le droit pour une personne de savoir avec précision avec qui ses données personnelles ont été ou seront partagées. Ce n’est que sous certaines conditions que le responsable du traitement de ces données peut se contenter de renseigner des "catégories" de destinataires (et non le destinataire précis).

L’arrêt rendu répond à une question préjudicielle de la Cour suprême autrichienne, saisie d’un litige entre un citoyen et l’Österreichische Post (la poste autrichienne). Le citoyen en question a demandé à l’entreprise postale avec qui ses données personnelles (nom, adresse, données de contact, etc.) avaient été partagées. Toute la question était de savoir si la poste se devait de lui répondre de manière très précise ou pouvait se contenter de renseigner des catégories de partenaires, par exemple, dans ce cas précis, des annonceurs dans le secteur de la vente par correspondance ou encore des organisations caritatives.