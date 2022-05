RFC Liège-Dender : match clé du tour final en Nat.1

S’il devait perdre ces trois points-là, Liège serait à présent en retard de deux points et demi sur Dender, ce qui ajoute encore de l’importance à une victoire dimanche. En coulisses, ces derniers temps, il y a une telle tension entre deux camps de supporters ne s’appréciant guère que la police de Liège a décrété qu’il ne pourrait pas y avoir de fans de Dender à la Rue de la Tonne, dans le stade de Rocourt, dimanche. La prévente des billets en ligne a été bloquée depuis quelques jours et le petit millier de places restant à vendre vendredi soir devraient partir ce samedi dans la journée.

"On sera entre 4100 et 4200 dans une enceinte soldout, mentionne le CQ Pierre Laurent Fassin. Cela n’est plus arrivé depuis la montée de D2 en Nationale 1 via un tour final, en mai 2018 face à Hamme. Un ancien de chez nous, Arnaud Winandts, aujourd’hui joueur à Dison, champion en D3 donnera le coup d’envoi d’une rencontre qui promet beaucoup et sera sifflée par Monsieur Arnaud Soors."

S’il gagne, le RFC Liège devra encore négocier avec intelligence et envie le déplacement de mercredi prochain au FC Knokke qui, comme Dessel dans ce tour final n’a pas demandé la licence pro. Gaetan Englebert et son adjoint Eric Deflandre disposeront d’un noyau au grand complet dimanche après-midi, à commencer par les buteurs Jeremy Perbet, 22 réalisations cette saison et Michael Lallemand, plutôt à l’aise dans ce tour final.

"Je suis rassuré sur l’état de fraîcheur du noyau, après ce que j’ai vu à Dessel, où nous avons émergé en fin de match, note Gaetan Englebert. Lors du retour, mercredi soir, j’ai pu faire souffler quelques cadors en deuxième période. On est efficaces devant et très sérieux derrière. Réussir le pari de gagner ce tour final, nous n’avons plus que cela en tête."

Du côté de Dender, qui a donc remporté les quatre premières rencontres de cet après championnat et qui dispose aussi de la licence, on sait aussi très bien que le tournant de la saison est programmé à ce week-end. Les footballeurs de Denderleeuw disposent également d’une défense très solide, utilisant beaucoup les longues transversales vers les deux flèches offensives que sont Ridwane Mbarki et Benjamin Ngongo. Et avec entre les deux attaquants véloces, le pivot Esteban Casagolda Collazo est un point de fixation très utile. Bref, il faudra un Liège à son meilleur niveau pour faire la différence. Mais avec un tel public, une telle passion sur place, nul doute que Dender évoluera un peu à douze contre onze dès le départ…