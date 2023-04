Revue de presse : Sarah Schlitz aurait pu éviter la démission

Gwendolyn Rutten, toujours dans De Standaard ne dit pas autre chose : "ces jeunes femmes ne pouvaient pas encore comprendre et jouer suffisamment le jeu du pouvoir brutal, auquel les hommes politiques sont généralement plus habiles. Si nous voulons plus de femmes en politique, nous devons soutenir les femmes inexpérimentées. Et ne pas les laisser nager et se noyer."