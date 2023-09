Revue de presse : que reste-il un an après la mort de Masha Amini en Iran?

La presse revient aussi ce matin sur le message du Premier Ministre hier après plusieurs incendies dans des écoles de Charleroi. Alexander De Croo a pris la défense de l’EVRAS, les cours d’Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

Les faits sont suffisamment graves et exceptionnels pour qu’Alexander Decroo décide de s’exprimer publiquement pour défendre les cours d’éducation sexuelle dans les écoles francophones. " Comme père, je suis profondément choqué par l’incendie criminel qui a eu lieu dans des écoles en Wallonie ", a-t-il expliqué. " L’accès à l’éducation sexuelle ne peut être mis en doute ".

" Un premier ministre qui, en tant que libéral, fait part de ses convictions ", analyse la Libre. La Dernière Heure, elle, va plus loin et titre. " Les anti-Evras inquiètent au plus haut niveau de l’État ". Le Premier ministre, la Sûreté de l’État, l’Ocam et la ministre de l’Intérieur suivent avec attention les expressions de violence. Cette croisade anti-Evras inquiète jusqu’au Nord du pays. Et notamment le Standaard qui y revient longuement ce matin.