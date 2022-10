La revue de presse : quand les célébrations d'Halloween virent au drame

En ce 31 octobre, la presse fait la part-belle à Halloween. Mais c’est surtout le drame qui s’est joué ce week-end en Corée du Sud qui figure en Une de toutes les gazettes ou presque. " Halloween vire à la tragédie à Séoul ", titre Le Soir. " Quand l'Horreur d'Halloween devient réalité ", commente Gazet Van Antwerpen.

Partout ces images glaçantes en provenance de Séoul en unes de vos journaux. On y voit des corps qui gisent à même le sol sous des linceuls de fortune et des ambulances partout. Het Laatste Nieuws et SudPresse relatent les témoignages de Belges présents sur place et qui ont échappé de peu au drame.

Des témoignages qui racontent tous l'horreur et l'incompréhension aussi. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Et cette photo en Une du New-York Times qui résume le désarroi des proches des victimes : celle d'une mère, bras croisés qui attend de savoir si sa fille fait partie des victimes, avec en légende ces deux mots : " Tristesse insupportable ".