Revue de presse : Olivier Vandecasteele est ENFIN libre

Pour cette raison, L’Avenir rappelle que "ce happy end ne doit pas nous faire oublier que des milliers d’opposants politiques croupissent encore dans les geôles infâmes de ce régime voyou. Depuis septembre 2022, et le meurtre de Mahsa Amini par cette immonde police des mœurs, le peuple iranien a décidé de se révolter. Malgré une répression plus féroce et des exécutions toujours plus cruelles, de courageux Iraniens se lèvent, au péril de leur vie, contre ce régime théocratique.

Si nous ne pouvons que nous réjouir du retour d’Olivier Vandecasteele, il est aujourd’hui de notre devoir de ne pas abandonner ces milliers d’Iraniens qui désirent simplement étancher aujourd’hui une légitime soif de liberté."