Revue de presse : les liens troubles entre le cabinet de Petra De Sutter et Bpost

Le Morgen a, lui, mis la main sur des courriels qui, je cite le quotidien, "salissent l’image de De Sutter et Groen". La ministre n’a rien commis d’illégal, a priori, le détachement de personnel, le paiement du salaire par l’entreprise qui "prête" un employé est tout à fait réglementaire. Mais le fait que Bpost ait, soudainement, obtenu une dotation augmentée de 40% pose question, selon le quotidien. Tout comme la décision, du cabinet, de finalement payer directement ces deux collaborateurs et ne plus accepter l’argent de bpost, montre, selon De Morgen, qu’elle a compris, un peu tard, "la gravité de la situation". Le parlement fédéral est en vacances de printemps, ces jours-ci, on verra, la semaine prochaine, si Petra De Sutter saura éviter les écueils que n’a pu contourner Sarah Schlitz.