Revue de presse : les journaux jonglent avec les chiffres de l’énergie, de l’enseignement et des primes du comité R

Ce chiffre interpellant à un an des élections fait partie d’une enquête menée auprès de 2000 Flamands en âge de voter par De Standaard et nos confrères de la VRT (à l’image de l’enquête " Noir, jaune, blues " du Soir et de la RTBF). D’après les experts à l’origine de l’enquête, le tableau est franchement sombre.

Plus de huit Flamands sur dix considèrent la démocratie comme un bon moyen de gouverner un pays, mais seule la moitié d’entre eux estime que la Belgique est actuellement gouvernée de manière démocratique. 34% indiquent même qu’elle ne l’est pas du tout.

Pourquoi ? Une grande désillusion dans la classe politique, d’abord. Pour les sondés, les hommes et femmes politiques sont déconnectés des besoins réels de la population : ils et elles n’écoutent pas, n’agissent pas et ne prennent aucune décision. Plus de la moitié des sondés s’inquiètent même d’une corruption au sein des gouvernements !