Revue de presse : les deux visages de la Belgique et la République aux abonnés absents en France

Les Belges ne sont pas logés à la même enseigne en matière d’allocations familiales. Et ici, le mauvais élève serait plutôt la Flandre, avance le Standaard. Selon le quotidien, le Nord du pays accorde moins d'allocations familiales que Bruxelles et la Wallonie. À quelques exceptions près, les allocations familiales en Flandre sont les plus basses.

Avec la dernière réforme de l’tat, les trois régions gèrent elles-mêmes les allocations familiales. Le Standaard constate que les montants divergent de plus en plus. À ce petit jeu, les familles flamandes sont les plus mal loties, surtout les familles vulnérables. Une mère célibataire avec trois enfants touche 160 euros par mois de moins en Flandre comparé à Bruxelles.