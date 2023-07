Revue de presse : Jane Birkin, le regard et la voix inoubliables d'une icône

À son image, Jane Birkin " a filé à l’anglaise ", écrit ce matin Libération. Le quotidien français lui consacre en Une une pleine page en noir et blanc. "L’anglaise chérie des Français, figure de la pop culture et double de Gainsbourg", selon Libé. "Une place à part et une popularité jamais démentie depuis les années 1960", aussi parce qu’elle a su "se réinventer avec brio tout au long de son existence".

Pour l’Avenir, Jane Birkin, c’était avant-tout " une égérie, un style et un talent". Un style inimitable… reconnaissable entre tous ! "Jane Birkin et son sourire parfois triste" nous rappelle encore le Soir. "De l’élégance, du style et cette gentillesse naturelle pour mieux cacher sa timidité et ses fêlures d’enfance".

Des évocations en long et en large de la petite " babydoll " qui fait également la Une de la presse flamande. Comme De Morgen qui évoque "le grand amour de Serge Gainsbourg… et bien plus encore".