Revue de presse : le bonus de retraite controversé des parlementaires

De quoi soulever de nombreuses questions du Morgen. "Qu’est-ce qui fait exactement que, jusqu’ici, cette pension des députés pouvait dépasser le plafond ? Pourquoi, demande tout simplement l’éditorialiste ? Pourquoi un représentant du peuple pense-t-il, en Flandre (depuis 2004), au fédéral (depuis 2014), pourquoi pense-t-il qu’il est permis qu’au-dessus du plafond légal, il ait droit, lui à un petit extra (20%, tout de même) ?"

Il y a bien une réponse simple à cela. "C’était légalement possible", avance de Morgen. Et puisqu’une exception légale existe pour les hauts fonctionnaires et pour les présidents d’assemblée, pourquoi ne pas en ménager une pour les députés ?

Légalement possible, oui, on l’imagine du moment où il s’agit précisément de l’instance qui construit les lois. "Mais moralement, se demande De Morgen, du moment où l’on observe la pension légale des élus. Plutôt confortable. D’autant plus confortable, au regard de celle que touche la moyenne des Belges. Quel est, au niveau moral, l’argument qui justifie que l’on estime que le fossé avec le citoyen doit être encore un peu plus grand ? En fait, se demande De Morgen, comment ont-ils osé ? Sinon, à se penser exceptionnel. Sinon, à estimer avoir droit au privilège ultime : celui de n’avoir même pas à se rendre compte de l’ampleur du privilège dont on jouit !"