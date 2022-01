Revue de presse : le baromètre corona, la fin d'une politique de "yo-yo" ?

Et c'est bien à peu près tout ce qu'elle révèle parce que les contours de ce baromètre sont encore flous, écrit Le Soir. Seulement 4 secteurs seraient concernés : l'événementiel – y compris la culture, le sport, la jeunesse et l'horeca. D'après la vice première Petra de Sutter dans de Standaard, la sphère privée n'en ferait pas partie.

Ce baromètre est censé servir d'outil pour communiquer vers la population et démystifier le processus de décision. L'objectif : éviter une politique de yo-yo, explique Petra de Sutter.

Mais vu les avis mitigés des ministres sur ce baromètre, il risque d'être encore plus mystique que le reste des mesures. Le point positif : c'est la première fois que tous les acteurs politiques semblent enclin à discuter de ce baromètre qui est pourtant dans les cartons depuis plus d'un an peut-on lire dans Le Soir.

Le baromètre fonctionnera a priori avec un code couleur, vert, orange, rouge en fonction de l'évolution des chiffres et il se baserait notamment sur la capacité des lits en soins intensifs et sur plusieurs autres indicateurs. Mais la plupart des politiques refusent que le basculement d'une phase à l'autre soit automatique explique Le Soir. Ce baromètre ne permettra donc pas d'éviter les codeco.