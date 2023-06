Revue de presse : la politique de la terre inondée après celle de la terre brûlée

Retour sur le vaccin contre le virus respiratoire syncytial, le VRS. Un vaccin développé et produit par GSK en Belgique, à Rixensart. Il a été approuvé mardi par la Commission européenne pour les personnes âgées, un mois après son autorisation aux États-Unis.

L’Écho revient en Une sur cette prouesse : "Trois décennies de développement et une belle histoire belge". Rappelons que ce virus est responsable d’infections respiratoires comme la bronchiolite chez les nourrissons et aggrave les maladies comme l’asthme et l’insuffisance cardiaque chez les personnes âgées et immunodéprimées. Ce virus entraîne tout de même 500.000 hospitalisations et 30.000 décès associés chaque année, dont environ 20.000 en Europe. Une belle prouesse !