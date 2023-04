Revue de presse : l’éolien en mer du Nord, un projet européen enthousiasmant mais semé d’embûches

La Belgique, l’une des pionnières en la matière, qui compte un nombre d’éoliennes par habitant parmi les plus élevés d’Europe. Alors si ce lundi, "la crème de la crème des dirigeants européens s’est retrouvée à Ostende, ce n’est pas juste pour faire… Du vent, écrit l’éditorialiste du Soir. C’est donc un triple symbole que les chefs d’Etat et de gouvernement sont venus célébrer à Ostende : le succès de l’éolien, son importance stratégique et climatique pour l’Europe et la coopération entre les pays représentés."

Enthousiasme exprimé aussi dans le quotidien De Morgen qui souligne l’avantage géographique de la Belgique de disposer d’une telle ressource : un accès à la mer et surtout à son vent. C’est une chance, c’est vrai, mais le quotidien relève aussi la volonté du gouvernement fédéral de saisir cette opportunité.