Revue de presse : il n’y a pas que le couronnement de Charles III dans l’actualité

Le journal L’Avenir se penche, lui, sur la mendicité. "Il fut un temps où les mendiants étaient accueillis au nom du Christ" écrit Albert Jallet. "Au gré des régimes, le statut de mendiant a roulé comme une pièce dans une sébile. Jusqu’à terminer dans les geôles du roi pour avoir osé tendre la main." L’Avenir qui rappelle que la mendicité a été retirée du Code pénal en 1993 seulement. Il y a 2 ans, la Cour européenne des droits humains a établi que la mendicité était un droit protégé. Pourtant, observe le quotidien namurois, "Sur les 581 communes que compte la Belgique, 305 ont pris des dispositions contre la mendicité et 253 d’entre elles violent les droits humains !"

"Faut-il jeter la pierre aux élus locaux pour autant ?" se demande l’Avenir. "Non, dans la mesure où ils ont dû se débrouiller souvent seuls et bien démunis sans cadre jurisprudentiel."

Le journal, qui insiste : "Ces règlements, ces communes les ont pris pour faire face à un phénomène qui interpelle le citoyen lambda. La mendicité suscite la commisération, la colère, l’embarras, la honte, l’empathie parfois. Bien sûr qu’il existe des comportements répréhensibles et qu’on ne peut fermer les yeux sur ceux-ci. Mais la motivation de certains de ces textes ne trouve sa source que dans l’éloignement de ce qu’on n’a pas envie de voir. C’est le regard sur le phénomène et une approche systémique de celui-ci qui permettront de mieux l’appréhender. Car il n’est pas près de s’éteindre. Au contraire." conclut l’Avenir.