Revue de presse : feu de tout bois pour préserver la nature

Le texte continue de diviser mais La Libre se veut plus optimiste. " Une loi rejetée mais pas enterrée " nous explique La libre en Une. Puisqu’elle devrait recevoir une nouvelle chance en juillet… Rappelons que cette loi sur la " préservation de la nature vise notamment à préserver " 30% des écosystèmes terrestres et marins endommagés de l’Union européenne d’ici à 2030 " et à " réserver 10% des surfaces agricoles à la biodiversité ". À lire vos gazettes ce matin, ce n’est pas gagné.