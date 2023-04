Revue de presse : Emmanuel Macron et la petite phrase qui fâche

Une petite phrase et c’est l’emballement. Ce matin, la presse tire à boulet rouge sur ces quelques mots prononcés par le président français, Emmanuel Macron, juste après sa visite d’Etat en Chine. " La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur la question de Taiwan et nous adapter au rythme américain et à une réaction chinoise".

De Washington à Bruxelles, en passant par Paris, les réactions n’ont pas tardé. "Incompréhension et critiques après les déclarations d’Emmanuel Macron ", écrit le journal Le Monde. Dans son édito, le quotidien explique que la question mérite d’être posée mais le problème, "c’est l’équidistance affichée entre Washington et Pékin ".