Revue de presse après la victoire poussive des Diables rouges : "Un miracle", "Ouuuuuf", "Le Canada braqué", Roberto Martinez comparé à un amateur…

Le Soir donne le ton "Trois points pour les Diables et rien de plus", le journal du groupe Rossel parle également d’un "hold-up parfait" en ce qui concerne le but inscrit par Batshuayi.

Dans le DH Les Sports, nos confrères ont choisi de citer Roberto Martinez en Une du carnet des sports "C’était le pire match mais on a gagné". Une fois qu’on tourne la page, la DH y va un peu plus fort : "Aussi mauvais que l’arbitre zambien". Dans l’avis de l’expert, Frédéric Bleus se penche sur le cas de Kevin De Bruyne : "Kevin De Bruyne a vécu un match compliqué, et il n’est pas le seul. Mais quand le joueur de Manchester City ne parvient pas à trouver l’ouverture alors que les Diables toussent et qu’il manque des passes faciles ou fait le mauvais choix, cela surprend encore plus. Il n’a pu masquer son agacement, à certains moments, quand l’équipe ne parvenait pas à trouver la bonne manière de sortir le ballon, et il ne sait pas cacher quand il est fâché. […] De Bruyne ne pourra pas tout faire pour sortir la Belgique d’un mauvais pas, mais le match contre le Canada a rappelé qu’il ne pouvait pas faire de faute. Pas lui."

Dans les éditions de Sudinfo, on parle donc de "Miracle", mais aussi de Batshuayi et de Courtois en sauveurs. Le consultant Jean-Michel Larqué allume Roberto Martinez sans détour : "Un entraîneur amateur aurait vu plus juste que Roberto Martinez."

"Ça ne pourra qu’aller mieux" affirme assez logiquement Het Laatste Nieuws.

Het Nieuswblad résume aussi plutôt bien la situation, et salue la prestation de notre adversaire : "Le cœur pour le Canada, les points pour les Diables."