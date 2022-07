Огляд новин | Revue de presse

La nouvelle ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lhabib, est une ancienne journaliste de la RTBF. Il y a un an, elle s’est rendue en Crimée, pour couvrir un festival culturel. Elle a voyagé avec un visa délivré par la Russie, ce que les autorités ukrainiennes dénoncent aujourd’hui, parlant d’un voyage illégal. L’affaire suscite pas mal de commentaire sur les réseaux sociaux, dans les médias ukrainiens. Des parlementaires belges ont évoqué la question également. Du côté des affaires étrangères, on reconnait que l'affaire a été abordée avec les autorités ukrainiennes, mais qu'il n'y a pas de quoi ternir les relations diplomatiques avec Kiev.

Nous ne sommes qu’à la fin du mois de juillet. Et pourtant, les habitants de la terre ont épuisé tout ce que celle-ci peut produire en un an. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Chaque année, ce jour tombe de plus en plus tôt. La Belgique est très mauvais élève en la matière. En Belgique, le jour du dépassement est d’ailleurs atteint depuis le 22 mars. C’est, entre autres, dû à la consommation de papier et de bois.

En football, on connait l’affiche de la grande finale de l’Euro Féminin. Dimanche soir, les Allemandes rencontreront les Anglaise. L’Allemagne s’est qualifiée en battant la France 2 buts à 1.

METEO

Des nuages, des nuages, encore des nuages. C’est un peu le programme des prochaines heures. Bonne nouvelle tout de même : le soleil va percer par endroits et les maxima s’échelonneront de 22 à 26 degrés ce jeudi!

Vendredi, encore des nuages et la possibilité de l'une ou l'autre averse, surtout sur l'est du pays. A la mer, on prévoit un temps plus sec. Plus de très grosses chaleurs pour le moment, vous l’aurez compris, et peut-être un peu de pluie pour les cultures et les pelouses qui en ont besoin.