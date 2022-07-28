Огляд новин | Revue de presse

У Бельгії новий міністр закордонних справ Хаджа Хабіб є колишнім журналістом RTBF. Рік тому вона їздила до Криму, щоб висвітлювати культурний фестиваль. Вона їхала за візою, виданою Росією. Що українська влада сьогодні засуджує і говорить про нелегальну поїздку. Справа викликала багато коментарів у соцмережах, українських ЗМІ та парламенті Бельгії. З боку закордонних справ ми визнаємо, що справа повинна обговорюватись з українцями, але наразі немає загрози, що ця ситуація заплямує дипломатичні відносини з Києвом.

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Це тільки кінці липня, а все ж мешканці землі вичерпали все, що вона може виробити за рік.

Це називається днем перевищення, з кожним роком цей день настає все раніше.

Бельгія є дуже поганим студентом у цій галузі. У Бельгії день перевищення також було досягнуто з 22 березня. Частково це пов’язано зі споживанням паперу та деревини.

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У футболі ми знаємо афішу гранд-фіналу жіночого Євро. У неділю ввечері німці зустрінуться з англійцями. Німеччина пройшла кваліфікацію, обігравши Францію з рахунком 2:1.

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Хмари, хмари, ще більше хмар. Це програма на наступні кілька годин. Все ж хороші новини: місцями сонце може пробитися, і цього четверга максимум коливатиметься від 22 до 26 градусів.

У п'ятницю більше хмар і ймовірність тієї чи іншої зливи, особливо на сході країни. Тобто з боку Льєжа. На морі очікується більш суха погода. Наразі спекотної погоди більше не буде, ви зрозумієте, і, можливо, буде невеликий дощ для посівів і газонів, які цього потребують.