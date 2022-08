Revue de la presse : les jeunes et l'immobilier

Gros tollé hier sur les réseaux sociaux, après la publication d'une vidéo réalisée par le service de communication du MR. L'Avenir en fait sa une ce matin.

Une discussion "sans filtre" : c’est ce que promet le format vidéo "GLBintown" (abréviation de Georges-Louis Bouchez en ville). Un interviewer se promène dans les rues de Bruxelles, pose des questions aux passants, et puis Georges-Louis Bouchez surgit par surprise et répond au citoyen.

Dans la dernière capsule vidéo publiée hier, où on parle du taux d’emploi dans la capitale, "une passante a effectivement oublié son "filtre" chez elle", lit-on dans L'Avenir.

La dame en question est interviewée près de Matonge, où vit une importante population d’origine congolaise, et elle déclare qu'à Bruxelles, un étranger pourrait se croire au Congo. Et puis elle loue la Flandre, où "la loi, c'est la loi". Et on voit à côté d'elle un George-Louis Bouchez qui opine du bonnet.

"Certains mots sont visuellement renforcés par quelques touches de bleu vif. Pas n’importe lesquels: "Étranger", "Bruxelles", "Congo", et "Flandre"", précise L'Avenir.

Ces propos ont heurté sur les réseaux sociaux. Le président du MR s'est défendu, en expliquant que le but de ces vidéos est de pouvoir parler sans filtre, en toute liberté.

Unia, l’organisme de lutte contre les discriminations, n’a pas souhaité réagir, estimant que " ce type de propos se situe dans une zone grise".

Benjamin Biard, politologue, spécialiste de l'extrême-droite, explique aussi que selon lui, il ne s'agit pas ici de propos racistes et que, dans sa réponse à la dame, Georges-Louis Bouchez ne va pas sur le terrain identitaire. Il rappelle aussi que le MR a souvent réaffirmé ces dernières années son caractère non raciste, n'hésitant pas à exclure de ses rangs des membres qui avaient tenu des propos racistes ou xénophobes.

Mais pour l'éditorialiste de l'Avenir, on assiste au MR à une "hanounaïsation" des esprits. Cyril Hanouna, c'est cet animateur télé français qui valorise la parole "sans filtre" dans son émission Touche pas à mon poste. Au lieu de couper la séquence au montage, "Au MR, on a choisi de la mettre en avant sans sourciller. Parce que cela fait vendre. D’une certaine façon, c’est réussi: la preuve, on en parle."