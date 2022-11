Revue de la presse : la diplomatie au cœur des éditos

Si Poutine vient de négocier avec Erdogan, en 2016, c’est avec un certain Donald Trump qu’il signait un accord. Un pacte secret, pour se partager le monde. Sudinfo revient sur cette enquête, du New York Times, qui a dévoilé le contenu de ce plan. " D’un côté, la cyber-armée du leader du Kremlin sabotait autant que possible la campagne présidentielle d’Hillary Clinton, la rivale de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche. Et en contrepartie, Donald Trump aurait promis, une fois élu président, de laisser les mains libres à la Russie pour envahir l’Ukraine."

Depuis, les preuves concernant le rôle joué par les hackers russes dans la victoire de Trump en 2016 se sont accumulées et elles sont crédibles. "Mais on n’ose imaginer comment le conflit en Ukraine aurait pu évoluer si aujourd’hui, le locataire de la Maison Blanche n’était pas Joe Biden mais Donald Trump", souligne Sudinfo.

On n’aurait certainement pas vu cette réponse unie et déterminée de l’Occident face à l’agression russe. Et nul doute que les Européens auraient souffert bien plus encore de ce conflit.