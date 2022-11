Revue de la presse : l’histoire de la Flandre et l’avenir de la planète

Des historiens – flamands – pas contents. Dans un long article publié par l’Académie royale flamande des sciences et des arts, ils critiquent l’idée de créer ce canon flamand. Idée portée par la N-VA, de dresser une liste d’événements et de personnages qui ont fait l’histoire de la Flandre. Pour redonner de la fierté. Pour l’enseigner en classe. Et l’apprendre aux nouveaux arrivants afin qu’ils s’intègrent en Flandre.

Une mauvaise idée selon ces historiens. Il s’agit de protéger sa culture contre les influences extérieures. "Rendre le Flamand plus flamand". C’est ce que veut la N-VA. Les signataires voient dans ce canon une instrumentalisation politique de l’histoire.

Ce serait aussi selon eux un appauvrissement de la conscience historique. Il n’est pas efficace d’envisager l’histoire sous l’angle flamand uniquement, alors qu’aujourd’hui on tend à enseigner avec une perspective plus large que son propre territoire, sa propre culture, pour percevoir les enchevêtrements et l’hétérogénéité.

De Standaard souligne que ce projet aurait dû être porté par la base, par les historiens eux-mêmes, et pas imposé d’en haut, par le politique. C’est ce qui s’est passé aux Pays-Bas : les historiens s’inquiétant du faible niveau de connaissances des jeunes, se sont mis au travail.

En Flandre, c’est la N-VA qui a pris l’initiative. Et le monde académique ne l’a pas suivie. Dès le début du projet, il a exprimé ses critiques. Et aujourd’hui, dans la commission chargée d’élaborer ce fameux canon, seuls deux historiens ont accepté de prendre part aux travaux.