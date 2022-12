Revue de la presse : du rouge et du vert pour le Maroc et du rouge tout court pour la biodiversité

La sortie de l’Agence internationale de l’énergie alimentera très certainement les discussions au kern " Energie " prévu ce soir. On sait que plusieurs scénarios sont sur la table et le gouvernement De Croo envisage de reporter d’un an la mise à l’arrêt de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Mais attention, prévient La Libre, " Prolonger plus que deux réacteurs nucléaires sera très compliqué ", notamment pour des raisons de sureté nucléaire.

D'après La Libre, Electrabel et l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), il sera difficile de mettre ces centrales aux normes. A fortiori parce qu’à partir de 2025, la Belgique est tenue de respecter les normes européennes de sureté nucléaire.