Revomon : un jeu en réalité virtuelle qui permet de gagner de l’argent

Le joueur devient donc réellement propriétaire des monstres qu’il acquiert et il peut par exemple les revendre et s’enrichir dans la cryptomonnaie qui est associée au jeu.

On appelle ça les Play to Earn, donc jouer pour gagner, on vient rajouter une récompense financière en fonction de la progression du joueur dans le jeu.

Jordan Ietri, CEO de Revomon, en explique le principe : "C’est une nouvelle génération de jeu qui a vu le jour très récemment, on appelle ça les Play to Earn, donc jouer pour gagner, on vient rajouter une récompense financière en fonction de la progression du joueur dans le jeu. C’est comme dans un marché traditionnel où on a des cours avec des actifs qui sont cotés, par exemple une action Apple contre du dollar." Jordan entre alors dans les détails des transactions financières: "Ici, on va retrouver notre Token, notre cryptomonnaie qui est cotée contre des cryptomonnaies plus connues. Et donc, les joueurs pourront échanger notre cryptomonnaie contre ces cryptomonnaies principales et puis, ensuite, les récupérer sous forme d’euros ou de dollars sur leurs comptes en banque."

On estime qu’un joueur jouant à Revomon pourrait gagner entre 200 et 400 dollars par mois.

Quant à savoir le montant des gains qu’on peut engranger grâce à Revomon : "Cela dépend des modèles économiques des différents jeux. Ici, nous visons les pays émergents, ce qu’on appelle de catégorie C. Où les salaires sont relativement bas, pour leur permettre de dégager un revenu complémentaire, voire un revenu qui pourrait remplacer un revenu principal. On estime qu’un joueur jouant à Revomon pourrait gagner entre 200 et 400 dollars par mois."