Révolution en D1B : 12 équipes, des U23 et des play-offs dès la saison prochaine

"La 1B Pro League changera de visage la saison prochaine", peut-on lire ce mardi sur le site officiel de la Pro League. "Aux huit équipes actuelles, quatre équipes espoirs (U23) de clubs de 1A seront ajoutées pour porter le total à douze participants. À l’issue d’une compétition régulière de 22 journées, des play-offs suivront afin de déterminer le club promu et le club relégué."

En plus des quatre équipes Espoirs qui feront le grand saut vers la D1B ("les quatre premiers à la fin de la saison actuelle de la compétition espoirs"), quatre autres équipes U23 "obtiendront une place en première nationale. Enfin, six équipes espoirs seront réparties en deuxième nationale, dont quatre dans la série flamande et deux dans la division de l'ACFF. Il y a donc au total 14 places à répartir entre les compétitions de 1B, première nationale et deuxième nationale VV et ACFF."