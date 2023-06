Révolution dans le sport : une IA va commenter… des matches de Wimbledon

Nouvelle avancée dans le monde toujours plus informatisé dans lequel on vit. Ce mardi, on apprend en effet que le All England Club, l’organisateur de Wimbledon, a noué un partenariat avec l’entreprise informatique IBM.

Le but est d’utiliser une technologie IA appelée Watsonx pendant Wimbledon. En d’autres termes, cette fameuse IA (intelligence artificielle, ndlr) commentera et sous-titrera des résumés vidéos de différentes rencontres du célèbre Grand-Chelem anglais. Ces résumés seront ensuite diffusés sur l’application et le site du tournoi.

Dans un communiqué datant de la semaine dernière, un membre du comité organisateur explique que le recours à l’IA permettra d’apporter un "regard nouveau sur le tournoi" et surtout d’avoir "accès à des commentaires audios sur de plus nombreux résumés vidéos qu’avant."

On n’arrête pas le progrès informatique. Même en sport…