Révolution chez les Schtroumpfs, qui auront de nouveaux visages

De 1963 jusqu’à sa mort en 1992, Peyo a publié 16 albums des Schtroumpfs et supervisé le film animé de 1975, La Flûte à six schtroumpfs, ainsi que le dessin animé largement diffusé à la télévision à partir du début des années 1980.

L’album de 2023, en librairie le 5 mai, s’appellera Qui est ce Schtroumpf ?.

C’est le "premier volume d’une prestigieuse collection qui verra des auteurs de renom s’inviter dans l’univers de Peyo le temps d’un 'one-shot'", selon les éditions Le Lombard.

"La naissance de cet album, c’est un cas où les planètes s’alignent", raconte à l’AFP le directeur éditorial du Lombard, Mathias Vincent.

"Je connaissais bien Tébo et je savais qu’il était passionné de l’univers des Schtroumpfs. Puis, lors d’un dîner avec IMPS, la société qui gère les droits des Schtroumpfs, on m’a expliqué qu’ils ouvraient la porte à de nouveaux auteurs. L’un des premiers noms évoqués était celui de Tébo", ajoute-t-il.

"Il est de la génération pour qui les Schtroumpfs étaient absolument partout : en jouets, en bonbons, en tatouages… On voulait éviter la parodie, parce qu’il peut avoir un humour acerbe, mais il a tout de suite dit : non, non, moi je respecte trop les Schtroumpfs pour être méchant avec eux", rapporte Mathias Vincent.