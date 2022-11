Révolution à Gougnies : les femmes seront admises dans les rangs de la compagnie

Révolution. Le mot n’est pas trop fort. Parmi les 12 compagnies qui prennent part à la Sainte-Rolende, trois seulement n’accueillent aucune femme dans leurs rangs : Gerpinnes, Hymiée et Gougnies. Cela va changer. Via un communiqué, on a appris hier que la compagnie de Gougnies a pris la décision de principe d’ouvrir les portes aux femmes, adultes et enfants, dès 2024. Enfin, est-on tenté de dire. Avant de prendre cette décision, le corps d’office de la marche a longuement et étroitement travaillé avec le collectif "Femmes en marche", un groupe d’amoureuses du folklore qui se bat pour convaincre les dernières rares compagnies "femmes non-admises" de mettre fin à cette discrimination. Elles vivent évidemment l’ouverture de la compagnie gougniacienne comme une victoire. Un succès qui relancera peut-être la réflexion dans les esprits manhés et gerpinnois.

Voici le communiqué adressé conjointement par le corps d’office de Gougnies et le collectif Femmes en marche.

"LA MARCHE ROYALE SAINTE-ROLENDE DE GOUGNIES OUVRE SES RANGS AUX FEMMES

Le 21ème siècle est déjà bien entamé. Nous vivons désormais dans un monde qui a profondément

changé. Les valeurs de notre société évoluent, à juste titre, vers une juste égalité entre les femmes et les

hommes.

Comme dans tous les pans de notre civilisation occidentale, le folklore n’échappe pas à cette nécessaire

mutation sociétale. Notre folklore n’a pas pour mission d’exclure certains publics. Il doit, autant que

possible, bannir les formes de discrimination liées au genre en collant au plus près de notre société.

La Marche Royale Sainte-Rolende de Gougnies est l’une des dernières compagnies de l’Entre-Sambre-et-

Meuse à ne compter que des représentants masculins. La plupart des compagnies comptent des

femmes dans leurs rangs. A quelques exceptions près, il en est de même dans les nombreux autres

groupes folkloriques issus de notre terroir wallon.

Dans ce contexte, après mûre réflexion et en concertation avec le collectif des " Femmes en Marche ",

le corps d’office a pris la décision de principe d’ouvrir les portes de la compagnie aux femmes (enfants

et adultes) dès l’année 2024.

Notre volonté mutuelle est de garder les valeurs essentielles constitutives de notre compagnie. Pour

préparer ce chantier, un groupe de travail a été constitué avec des représentantes du collectif et des

membres du corps d’office. Il aura pour mission de penser tous les aspects pratiques.

Le corps d’office et le collectif ont d’ores et déjà adopté plusieurs principes amenés à régir la présence

des femmes dans notre compagnie. Ainsi, parce que nous avons depuis longtemps refusé l’alcool dans

nos pelotons, il n’y aura pas de cantinière au sein de la compagnie. Parce que nous ne souhaitons pas

de femmes sapeurs ou soldats, les femmes devront porter des tenues féminines. Enfin, elles seront

intégrées dans un peloton distinct des pelotons masculins.

Nous nous réjouissons que ces débats puissent avoir lieu dans un cadre serein et constructif, nous

sommes convaincus que le folklore doit vivre et évoluer avec lui et qu’il gagnera à plus d’égalité en son

sein. Nous avons hâte de nous mettre autour de la table pour construire cette première édition

historique pour notre compagnie et pour la marche Sainte-Rolende."